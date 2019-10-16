الجيش السوري يدخل مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول القوات الحكومية السورية مدينة عين العرب "كوباني" السورية.
وقال المرصد، الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية ترافقها قوات روسية دخلت المدينة الواقعة شرقي نهر الفرات، بعد اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية، ودمشق لنشر الجيش السوري في المناطق الحدودية للمساعدة في التصدي للهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت آليات عسكرية روسية بالقرب من المدينة بعد ظهر الأربعاء، وذلك بعد عبورها جسر "قره قوزاق".
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري منذ الأربعاء الماضي على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.
وأسفر العدوان التركي على الشمال السوري، الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.
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