تركيا تستخدم دبابات إسرائيلية في قتل الأكراد بشمال سوريا

جدة - عمرو شويل ترجمات - الخليج 365

كشفت تقارير أجنبية عن أن تركيا تستخدم دبابات M60-A1 التي طورتها إسرائيل في هجومها على الأكراد بشمال سوريا.

وأفادت التقارير بأن الصور القريبة من بلدة أكشاكالي الحدودية التركية أظهرت دبابات من طراز M-60 التي طورتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية، يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء الهجوم التركي في شمال سوريا، وقُتل مئات الأكراد ونُزح 160،000 شخص، منهم 70،000 طفل من ديارهم.

وأضافت التقارير أنه تم استبدال جميع الأنظمة الرئيسية لخزان M60-A1، الذي تم تصنيعه في الأصل في الولايات المتحدة في الستينيات، بأنظمة أكثر حداثة وحديثة مدمجة بالفعل في دبابات القتال الرئيسية التابعة لجيش إسرائيل بتكلفة 687 مليون دولار.

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بين عامي 2003 و 2010 ، تم تجهيز حوالي 170 دبابة من طراز M60-A1 بحجم 120 ملم. مدفع، إضافة إلى أنظمة متقدمة لمكافحة الحرائق والبرج، ووحدة طاقة جديدة مزودة بمحرك وناقل حركة بقوة 1000 حصان. تم تجهيز الدبابات أيضًا بدرع هجين (نشطًا وغير نشط) فوق قوسه الأمامي.

شارك عشرات من المقاولين من الباطن في الصفقة الإسرائيلية التركية، حيث شاركت شركة Elbit Systems في العمل كمقاول رئيسي من الباطن وشركات دفاع أصغر مثل Urdan و Orlite.

“من أجل الاستمرار في المساهمة الإيجابية في السلام والاستقرار في المنطقة التي تقع فيها تركيا ، فإن ذلك يجبر قواتنا المسلحة على امتلاك قدرات قوية بالإضافة إلى الردع”، حسبما نقل عن وزير الدفاع التركي آنذاك فيشدي غونول. موقع أخبار تركيا الدفاعي.

كانت تركيا وإسرائيل حليفتان مقربتان منذ ستينيات القرن الماضي في صناعة الدفاع والتعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري، والتي بلغت ذروتها مع اتفاقية التعاون الدفاعي لعام 1994 واتفاق التعاون العسكري لعام 1996.