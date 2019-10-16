الان تتابع ترامب: سنفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح لقاء بنس مع أردوغان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم على شمال شرق سوريا لم يفاجئه، مستدركا: “لكن لم أمنحه الضوء الأخضر لغزو سوريا”.
وقال ترامب: “حزب العمال الكردستاني أسوأ من تنظيم داعش”، مضيفا: “سنفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح لقاء بنس مع أردوغان”.
وتابع: “إذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئا”.
وقال: “شركات السلاح تضغط من أجل بقاء قواتنا للقتال خارج أميركا”.
وتابع: “آمل أن تقوم كل من تركيا وسوريا بتسوية الوضع بينهم”.
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