الان تتابع الجيش السوري يدخل عين العرب كوباني بموجب الاتفاق مع الأكراد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات دخل جيش النظام السوري، مدينة عين العرب كوباني بموجب اتفاق مع الأكراد. في السياق، حذر مجلس الأمن الدولي من مخاطر هروب عناصر داعش السجناء في سوريا. كما حذرت الإدارة الذاتية للأكراد، ودعت العالم لإيقاف هذه التجاوزات التركية الخطيرة ووقف هذا الهجوم.

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