مجلس الأمن يعبر عن قلقه من انتشار الإرهاب في سوريا

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

عبر مجلس الأمن، عن قلقه من انتشار الإرهاب في سوريا.

قالت كيلى كرافت، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، إن واشنطن تنظر في فرض عقوبات جديدة على تركيا، على خلفية العدوان التركي على شمال شرق سوريا.

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وأضافت كرافت، أن الإدارة الأمريكية، أوضحت لنظيرتها التركية بإن العملية العسكرية في سوريا غير مقبولة ويجب أن تتوقف، بحسب “سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق، أعلن دبلوماسيون، أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة غداً الخميس لبحث الهجوم التركي في سوريا.

وقال الدبلوماسيون إن مجلس الأمن سيبحث غدا الملف السوري بناء على طلب أعضاء أوروبيين بعد بدء أنقرة عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفقا للمصادر.