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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
دلشاد مراد رئيس تحرير مجلة شرمولا الكردية
سيد مصطفي
قال دلشاد مراد، رئيس تحرير مجلة "شرمولا" الكردية، أنه منذ البداية لم يكن هناك اي تاييد امريكي جدي لتدويل القضية الكردية سياسيا وكل مؤتمرات الحل السياسي كان الكرد لايشاركون فيه وكانت أمريكا تحاول خداع الكرد بأن الوقت لايزال مبكرا على انضمام الكرد في الحال السياسي.. وهكذا حتى قررت إدارة ترامب الانسحاب من سوريا.
وأكد مراد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه ذكر ترامب في هذا الوقت ان تركيا ستحل محلها في الشمال السوري وهكذا تأكد الكرد غن الامريكيين ليسوا جادين
وأضاف رئيس تحرير مجلة "شرمولا" الكردية، أنه في هذا التوقيت حاول الكرد التفاوض مع النظام وروسيا لكن الطرفين رفضا الاعتراف بمكتسبات الكرد وشركائهم من العرب والسريان.
وبين مراد، أنه استمر الوضع هكذا حتى أعلن الطرف التركي الاستعداد لشن عدوان عسكري على شرق الفرات .. وعندما حان الوقت الغزو التركي نفذ ترامب اعلانه السابق الذكر، مبينًا أنه على الأرض تم فسح المجال من قبل تركيا لشن العدوان على شمال وشرق سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلة شرمولا لـ"اليمن العربي": أسباب تبدل الموقف الأمريكي من الإدارة الذاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.