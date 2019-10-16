رئيس مجلة شرمولا لـ"اليمن العربي": أسباب تبدل الموقف الأمريكي من الإدارة الذاتية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

دلشاد مراد رئيس تحرير مجلة شرمولا الكردية

سيد مصطفي

قال دلشاد مراد، رئيس تحرير مجلة "شرمولا" الكردية، أنه منذ البداية لم يكن هناك اي تاييد امريكي جدي لتدويل القضية الكردية سياسيا وكل مؤتمرات الحل السياسي كان الكرد لايشاركون فيه وكانت أمريكا تحاول خداع الكرد بأن الوقت لايزال مبكرا على انضمام الكرد في الحال السياسي.. وهكذا حتى قررت إدارة ترامب الانسحاب من سوريا.

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وأكد مراد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه ذكر ترامب في هذا الوقت ان تركيا ستحل محلها في الشمال السوري وهكذا تأكد الكرد غن الامريكيين ليسوا جادين

وأضاف رئيس تحرير مجلة "شرمولا" الكردية، أنه في هذا التوقيت حاول الكرد التفاوض مع النظام وروسيا لكن الطرفين رفضا الاعتراف بمكتسبات الكرد وشركائهم من العرب والسريان.

وبين مراد، أنه استمر الوضع هكذا حتى أعلن الطرف التركي الاستعداد لشن عدوان عسكري على شرق الفرات .. وعندما حان الوقت الغزو التركي نفذ ترامب اعلانه السابق الذكر، مبينًا أنه على الأرض تم فسح المجال من قبل تركيا لشن العدوان على شمال وشرق سوريا.