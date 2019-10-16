شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي: روما تدين الهجوم التركي على سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم (الأربعاء) إن حكومته قلقة من الهجوم التركي على سورية، وإنه ناقش هذا الأمر خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترمب، قال ماتاريلا إن بلاده تندد بالهجوم التركي الذي قد يهدد بعودة تنظيم داعش مجدداً.

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم (الأربعاء) إن حكومته قلقة من الهجوم التركي على سورية، وإنه ناقش هذا الأمر خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترمب، قال ماتاريلا إن بلاده تندد بالهجوم التركي الذي قد يهدد بعودة تنظيم داعش مجدداً.

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