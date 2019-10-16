شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يحذّر من مخاطر هروب الإرهابيين في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) حذر مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بالاجماع اليوم (الأربعاء) من خطر فرار السجناء الإرهابيين في سورية، إلا أنه لم يدعُ إلى وقف العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في الشمال السوري. وجاء في البيان: «اعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي» وأعربوا عن «قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني» في شمال شرق سورية.

حذر مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بالاجماع اليوم (الأربعاء) من خطر فرار السجناء الإرهابيين في سورية، إلا أنه لم يدعُ إلى وقف العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في الشمال السوري. وجاء في البيان: «اعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي» وأعربوا عن «قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني» في شمال شرق سورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يحذّر من مخاطر هروب الإرهابيين في سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.