شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: قوات الأسد دخلت مدينة كوباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت) قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) إن قوات نظام بشار الأسد في دمشق ترافقها قوات روسية دخلت مدينة كوباني. ويأتي دخول مدينة كوباني بعد اتفاق أبرم بين قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، الذين يسيطرون على المدينة، ونظام دمشق لنشر قوات النظام في المناطق الحدودية، للمساعدة في التصدي للهجوم التركي في شمال شرق سورية.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) إن قوات نظام بشار الأسد في دمشق ترافقها قوات روسية دخلت مدينة كوباني. ويأتي دخول مدينة كوباني بعد اتفاق أبرم بين قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، الذين يسيطرون على المدينة، ونظام دمشق لنشر قوات النظام في المناطق الحدودية، للمساعدة في التصدي للهجوم التركي في شمال شرق سورية.

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