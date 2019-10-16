شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: اتفاق جدة سيسهم في إجهاض المشروع الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم (الأربعاء) عن ثقته بأن يسهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن، والدخول في مرحلة جديدة من البناء والتنمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وتطرق رئيس الوزراء في لقاء بالرياض مع سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر إلى الحوار الذي ترعاه السعودية في جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتقدم الذي أحرزه، مشيداً بالجهود السعودية المخلصة للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية اليمنية بما يؤدي إلى القضاء على المشروع الايراني في اليمن عبر وكلائها المتمثلة بالمليشيا الحوثية، وإفشال أجنداته التدميرية والتخريبية التي تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم برمته ويهدد سلامة الملاحة الدولية.

واتهم معين عبدالملك، مليشيا الحوثي الانقلابية وبإيعاز من داعميها في طهران برفض كل خيارات السلام والتمادي في الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين، واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد المليشيا الحوثية وجرائمها.

وطالب رئيس الوزراء اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب ووضع حد لهذه الحرب العبثية التي أشعلها الإنقلابيون الحوثيون نيابة عن إيران.