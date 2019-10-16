آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل داخل غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية أمس في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) .

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وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية انطلقت من موقع «أبوصفية» العسكري الإسرائيلي الكائن على الشريط الحدودي شرق جباليا، وتوغلت لمسافة عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودية، وقامت بأعمال تجريف في المكان، ووضعت سواتر ترابية، وسط إطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

ووفقا للوكالة تتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

على صعيد آخر أفاد مسؤول محلي فلسطيني بأن مستوطنين اقتحموا اليوم الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.