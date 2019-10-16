أمير الكويت يعود من رحلته العلاجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى بلاده صباح أمس، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالنجاح.

وكان في استقبال أمير الكويت، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.