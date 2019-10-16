روسيا تحبط 39 عملية إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ موسكو
أعلن رئيس هيئة الأمن الاتحادي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف أن 39 محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية تم إحباطها في روسيا خلال العام الحالي، طبقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» أمس.
وأضاف بورتنيكوف في كلمة ألقاها خلال اجتماع دولي لرؤساء الهيئات الأمنية والأجهزة المختصة في مدينة سوتشي جنوب روسيا، أنه تمت أيضا تصفية 32 مسلحا، واعتقال 679 آخرين، فيما تم إقناع 22 شخصا بالتخلي عن الانخراط في النشاط الإرهابي.
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