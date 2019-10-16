مفاوضات مباشرة بين السودان وفصائل جوبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخرطوم

أعلن عضو مجلس السيادة، عضو وفد الحكومة السودانية لمحادثات السلام مع فصائل الكفاح المسلح، محمد التعايشي انطلاق التفاوض المباشر بين وفد الحكومة السودانية والحركات المسلحة أمس بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، موضحا أن المفاوضات ستبدأ بين وفد الحكومة ووفد فصيل الحركة الشعبية شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو.

وأكد التعايشي في تصريحات صحفية نشرت أمس، عن انتهاء الترتيبات الفنية الرئيسة بين الوفود والوساطة حول التفاوض المباشر، مشيرا إلى أن وفود التفاوض أعلنت مجتمعة التزامها بالانخراط في مفاوضات جادة بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في البلاد.

وأوضح أن أطراف التفاوض ستدخل الحوار على أساس الشراكة باعتبار أن الجميع شركاء في الكفاح والنضال وشركاء في الثورة السودانية، مؤكدا عدم وجود أي خلافات حول الجوانب الفنية بين الوفود أو حول مقر التفاوض.