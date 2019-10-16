الموجز

حالة من الغضب والجدل الشديد انتابت رواد موقع التواصل الاجتماعى من متابعى صفحة النائب البرلماني فرج عامر رئيس نادي سموحة، إثر تدوينة له في إطار نفيه لوجود إصابات بين أعضاء النادي أو لاعبيه، بمرض الالتهاب السحائي.

ولوحظ من رواد ومستخدمي موقع “توتير”، كثرة الأخطاء الإملائية في الكلمات التي أعلن من خلالها فرج عامر، عن تلك المعلومة، آخذين الأمر على محمل الفكاهة والتوجه بكلام لاذع.

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حيث كتب رئيس نادي سموحة: “سموحة خالي تماما من الالتهاب السحاقي، ولا توجد اي خطورة علي اي من الاعضاء ولذينا تاكيدات طبية انة لا ينتقل عن طريق الماء هذا فيما يخص السباحين والسباحات”.

وانهالت التعليقات على تلك التدوينة بشكل واسع، حيث قال الكابتن أحمد: “يالهوى على مجلس النواب وسنينه، ياعم اسمه الالتهاب السحائى، وبعدين إيه كمية الأخطاء اللغوية اللى فى تويتاتك دى يا حاج ماتشوف حد يكتبلك يا حاج أو غير الأدمن عشان هيفضحك كده”.

وغرد عمر قائلًا: « يا بشمهندس اسمه التهاب 'سحائي' ..كلمة 'سحاقي' دي غلط ومعناها أبيح».

كما كتبت شاهيناز قائلة: «يا بشمهندس المرة دى عديت الخطوط الحمراء للأخطاء الإملائية مش معقول كده

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي سموحة يدون على «تويتر» بكلمات بها إشارة جنسية.. ومغردون: «هتودينا في داهية أفصلوا عليه النت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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