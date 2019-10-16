«أرشيف مبارك».. قناة جديدة على الـ«يوتيوب» تنشر أخبار الرئيس الراحل.. وتحقق أرقامُا قياسية في 30 دقيقة

الموجز

لأول مرة منذ تنحيه قبل 8 سنوات، تحدث الرئيس الأسبق حسني مبارك وروى ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

علامات الكبر

وتحدث مبارك، الذي ظهرت عليه علامات الكبر، عبر موقع "يوتيوب"، مستعيداً ذكرياته في الحرب بمناسبة الذكرى الـ46، وتزامناً مع عيد القوات الجوية التي كان قائدها خلال تلك المعركة.

أرشيف مبارك

بعد ظهور مبارك، أنشأت قناة على “يوتيوب” للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، باسم قناة “أرشيف مبارك”، والمنوطة بنشر أخر أخبار الرئيس الأسبق، والتى حققت العديد من الأرقام المميزة في وقت قصير منذ إنشاءها.

15 ألف مشاهدة

إذ حققت القناة “أرشيف مبارك” 15 ألف مشاهدة فى 30 دقيقة، و315 متابع للقناة فى 30 دقيقة، والقناة تم أرشفتها رسميا، كما أغلقت التعليقات على الفيديوهات.

تفاصيل جديدة

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيل جديدة حول حرب أكتوبر 73 فى مقطع فيديو نشره نجله علاء مبارك.

آخر ظهور لمبارك

وكان آخر ظهور لمبارك فى وسائل الإعلام منذ 26 ديسمبر 2018، خلال شهادته فى محاكمة محمد مرسي وآخرين فى قضية اقتحام الحدود.

علاء مبارك

كان نجل الرئيس علاء مبارك قد إكد فى وقت سابق، على ظهور الرئيس الأسبق فى فيديو جديد ليروي تفاصيل جديدة عن ذكريات حرب أكتوبر 73.

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وكتب علاء مبارك فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر… الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم”.

الطيران المصري

وأكد مبارك فى خلال ظهوره فى مقطع فيديو جديد يروي خلاله تفاصيل جديدة حول انتصار حرب أكتوبر 73، على تنفيذ الطيران المصري مهمته على أكمل وجه.

وقال مبارك : ” الطيران المصري نفذ مهمته في ضرب مركز عمليات العدو بشكل كامل فى حرب أكتوبر 73“.

وتحدث مبارك في الفيديو عن حرب أكتوبر 1973 في ذكرى مرور 46 عامًا على تلك الحرب، حيث كان قائد القوات الجوية المصرية خلال الحرب.

حرب 67

وأكد الرئيس الأسبق، أن حرب 67 ليست حربًا، قائلا: “احنا اضربنا بدون سابق إنذار وبدون خطة، وعلي أي حال أعتقد إنني كنت في قلعة عمليات في حوالي نصف مايو ورجعت المطار فقلولي في حالة طوارئ معلنة 100%”.

وتابع الرئيس الأسبق، أنه في يوم 3 يونيو جاء مندوب من القيادة العامة، وقال إن هناك مظاهرة سياسية وسنرسل القوات لسيناء، وقائد الفرقة معندوش فكرة من اللي داخل ومين اللي طالع ووقتها كانت إسرائيل أعلنت الاستعداد الاحتياطي”.

نجل الرئيس

وكان نجل الرئيس علاء قد إكد فى وقت سابق، على ظهور الرئيس الأسبق فى فيديو جديد ليروي تفاصيل جديدة عن ذكريات حرب أكتوبر 73.

وكتب علاء نجل الرئيس الأسبق، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر… الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم”.