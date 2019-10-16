أكد الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ في حديث تلفزيوني له أنه "لم يصدر اي مرسوم ولم يحول اي مال ولم يردني اي طلب لتأمين صيانة طائرات الاطفاء "السيكورسكي"، مشيراً الى أنه "عندما يدعي أحد انه بعام 2014 طلب تحويل قيمة من ​المال​ للصيانة لم أكن لا وزير بيئة ولا وزير دفاع".

ولفت الصراف الى أن "هذه الطائرات هي جيل قديم وتقنيتها قديمة وكلفة الصيانة والتشغيل مرتفعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصراف: لم يصدر أي مرسوم ولم يحول أي مال ولم يردني اي طلب لصيانة السيكورسكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.