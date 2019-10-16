مصادر للـ"LBC": جلسة مجلس الوزراء لم تتطرق الى الإجراءات الضريبية

أكدت مصادر لقناة الـ"LBC" أن "​مجلس الوزراء​ المنعقد في هذه الأثناء لمتابعة مناقشة مشروع ​الموازنة​، لم يتطرق الى الإجراءات الضريبية، خصوصا أن هناك بنودا عديدة ينقسم عليها الوزراء خصوصا فيما يتعلق بالحسومات التقاعدية والضريبة على ​القيمة المضافة​"، مشيرة الى أنه "خلافا لما أشيع قبل الجلسة، الأجواء هادئة و​النقاش​ يدخل الى التفاصيل على طريق انهاء الموازنة ضمن ​المهل الدستورية​".

وشددت المصادر على أن "اللقاء الذي جميع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​، بدخل ضمن إطار روتينيتنسيقي على مختلف المستويات الحكومية والملفات الإقتصادية".