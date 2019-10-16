أكدت مصادر لقناة الـ"LBC" أن "مجلس الوزراء المنعقد في هذه الأثناء لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة، لم يتطرق الى الإجراءات الضريبية، خصوصا أن هناك بنودا عديدة ينقسم عليها الوزراء خصوصا فيما يتعلق بالحسومات التقاعدية والضريبة على القيمة المضافة"، مشيرة الى أنه "خلافا لما أشيع قبل الجلسة، الأجواء هادئة والنقاش يدخل الى التفاصيل على طريق انهاء الموازنة ضمن المهل الدستورية".
وشددت المصادر على أن "اللقاء الذي جميع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، بدخل ضمن إطار روتينيتنسيقي على مختلف المستويات الحكومية والملفات الإقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـ"LBC": جلسة مجلس الوزراء لم تتطرق الى الإجراءات الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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