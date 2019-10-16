اكد الوزير السابق ​مروان شربل​، "ان عملية استقدام طوافات سيكورسكي ل​مكافحة الحرائق​، كانت مشبوهة"، موضحا "ان اصرار الشركة على هذا النوع من الطائرات يدفعنا الى الشك".

وشدّد شربل في حديث تلفزيوني، على "ان هذه الطائرات لم يسمح لطياري ​الجيش​ بتجربتها قبل استقدامها، ولو تمّ تجريبها في ​لبنان​ لما وافق الجيش عليها،" كاشفا "ان الجيش كان يطالب بطائرات من نوع puma بدل هذه الطوافات، في حين ان حين طرح موضوع تأمين 250 ألف ​دولار​ لصيانتها، رفض الجيش ذلك لانها لم تكن مفيدة لمكافحة الحرائق".

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كانت هذه تفاصيل خبر شربل: الجيش كان يطالب بطوافات puma وليس سيكورسكي غير المفيدة لمكافحة الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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