رأى الوزير السابق ​فادي عبود​، في حديث تلفزيوني، "أن طوافات سيكورسكي لمكافحة ​الحرائق​، والمرمية كخردة في ​مطار بيروت الدولي​، التي يقولون انها لا تناسب طبيعة ​لبنان​ لاخماد الحرائق، ليس نحن من اختارها، بل خبراء من سلاح الجو في ​الجيش​، الذين رأوا انها مناسبة والا لما كنا اخترنا هذا النوع من الطائرات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبود: سلاح الجو اللبناني هو من اختار طوافات سيكورسكي لمكافحة الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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