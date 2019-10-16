جوزيف حلو: وزارة الصحة تكفلت بعلاج المتضررين من الحرائق

أكّد مدير العناية الصحية في ​وزارة الصحة​ ​جوزيف حلو​ أن "عدد الأشخاص المتضررين من ​الحرائق​ والذين توفدوا الى ​المستشفيات​ بلغ حوالي 128 شخصًا ومعظمهم كانوا يعانون من ضيق في ​التنفس​ ووزارة الصحة تكفلت بعلاجهم كاملًا على نفقتها".

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