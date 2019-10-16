كلودين عون روكز: ما ينقص الساحة السياسية اللبنانية اليوم هو الكفاءة

أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية كلودين عون روكز، في حديث تلفزيوني، أن "النائبة ​بولا يعقوبيان​ لها مقاربتها للأمور وهي من ​المجتمع المدني​، إذًا هي من المعارضة ومن الطبيعي أن تصوب على العهد"، مشيرة الى أن "يعقوبيان اقترحت قوانين وعليها إنجازها. في موضوع المرأة، كلنا كنساء متضامنات وأعمل لكل السيدات في لبنان ومستعدة للتعاون مع النائبة بعقوبيان".

ولفتت الى أنه "إذا يمكنني أسحب صلاحيةمن ​رئيس الجمهورية​ لإعطائها ​للنساء​ هي أن تكون المرأة رئيسة جمهورية أو رئيسة مجلس نواب أو رئيسة مجلس وزراء"، كاشفة عن "انني لا أختلف مع والدي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على أي شيء لأنني ابنته".

ووصفت وزير الخارجية والمغتربين ورئيس حزب ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ بـ "المهضوم"، مشيرة الى أن "ما ينقص الساحة السياسية اليوم هو الكفاءة".