الإدارة الذاتية الكردية تتهم أنقرة باستخدام أسلحة محرمة دوليا

أكّدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الجيش أن "هناك انتهاكًا صارخً للقانون والمواثيق الدولية يستخدم العدوان التركي كافة صنوف الأسلحة على مدينة رأس العين".
وأوضحت، في بيان، أن "أمام الفشل الواضح في تحقيق مخططاته يقوم أردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالفوسفور والنابالم الحارق، ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقة وبشكل كبير".
وناشدت الإدارة "الرأي العام العالمي وكذلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة للتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التركية الخطيرة والحد من هذا الهجوم الفاشي".
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