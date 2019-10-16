الحدث: أنباء عن دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

أفادت قناة "الحدث" بأن "هناك أنباء عن دوي انفجار في العاصمة العراقية ​بغداد​". ولفتت قناة "العربية" الى أن "انفجار الكرخ ببغداد ناتج عن تسرب غاز تسبب بحريق ولا إصابات".

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