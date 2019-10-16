مندوب روسيا بمجلس الأمن: العملية التركية يجب أن تكون متناسبة مع أهدافها

أكّد المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أنه "يجب إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأم"، داعيًا "الجهات الدولية لعدم عرقلة عمل اللجنة الدستورية".
وكشف المندوب الروسي عن "اتفاق على زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو"، مشددًا على أن "العملية التركية يجب أن تكون متناسبة مع أهدافها ونأمل أن تلتزم الجهات الدولية بدعم اللجنة الدستورية السورية
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