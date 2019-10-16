مندوب روسيا بمجلس الأمن: العملية التركية يجب أن تكون متناسبة مع أهدافها

أكّد المندوب الروسي لدى ​مجلس الأمن​ أنه "يجب إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأم"، داعيًا "الجهات الدولية لعدم عرقلة عمل اللجنة الدستورية".

وكشف المندوب الروسي عن "اتفاق على زيارة للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى ​موسكو​"، مشددًا على أن "العملية التركية يجب أن تكون متناسبة مع أهدافها ونأمل أن تلتزم الجهات الدولية بدعم اللجنة الدستورية السورية