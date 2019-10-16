ترامب: لم أمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "أنني لم أمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا"، مشيرًا الى أنه "كان يفترض أن نبقى في سوريا لشهر واحد فقط".
وشدد على ان "العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح لقاء نائبي مايك بنس وأردوغان"، موضحًا أن "حزب العمال الكردستاني يشكل على الأرجح تهديدا إرهابيا أكثر من داعش".
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