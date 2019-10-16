ترامب: لم أمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن "أنني لم أمنح الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ​الضوء​ الأخضر لغزو ​سوريا​"، مشيرًا الى أنه "كان يفترض أن نبقى في سوريا لشهر واحد فقط".

وشدد على ان "العقوبات على ​تركيا​ ستكون مدمرة إذا لم ينجح لقاء نائبي ​مايك بنس​ وأردوغان"، موضحًا أن "حزب العمال الكردستاني يشكل على الأرجح تهديدا إرهابيا أكثر من داعش".