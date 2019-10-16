التحالف الدولي بقيادة أميركا: قمنا بإخلاء قواتنا من الرقة والطبقة

أكّد المتحدث باسم ​التحالف الدولي​ الذي تقوده ​الولايات المتحدة​، العقيد مايلز كاغينز، أن "قواتنا تواصل الانسحاب من ​شمال شرق سوريا​"، مشيرًا الى "أننا قمنا بإخلاء قواتنا من ​الرقة​ والطبقة".

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