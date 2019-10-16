حذر ​مجلس الأمن الدولي​ في بيان صدر بالاجماع من "مخاطر أن يتفرق إرهابيون سجناء في ​سوريا​ من مجموعات حددتها ​الأمم المتحدة​ ومن بينها داعش" وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني" في ​شمال شرق سوريا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يحذّر من مخاطر هروب الإرهابيين السجناء في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.