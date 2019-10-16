متحدث باسم أردوغان: الخارجية التركية تجهز ردًا على العقوبات التركية

أكّد المتحدث باسم الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​مجلس الأمن​، أن "​وزارة الخارجية التركية​ تجهز ردًا على العقوبات التركية"، مشددًا على "أننا لن نوقف النار في شمال سوريا ولن نفاوض المقاتلين الأكراد".

ولفت الى "أننا نستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ سوري، ونقدم المساعدة لنحو 3 ملايين آخرين داخل الأراضي السورية، وهذا يعني أن قرابة 7 ملايين سوري تحت حماية تركيا وهذا يعادل نحو ثلث سكان سوريا، هل توجد دولة أخرى تقوم بذلك؟"، مشيرًا الى أنه "ليست تركيا ولا عملية "نبع السلام"، إنما منظمة "ي ب ك/ب ي د الإرهابية" هي من غيّرت التركيبة السكانية في شمال شرق سوريا".

واعتبر أنه "من غير المقبول أن تدعم واشنطن "تنظيما إرهابيًا" من أجل محاربة تنظيم إرهابي آخر"، منوهًا بأن "العقوبات على تركيا لن تبقى من دون رد بل ستزيد من حماستنا في عملية "نبع السلام".

وكشف عن أن "الوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني" يستخدمان ورقة داعش من أجل ابتزاز الدول الغربية".