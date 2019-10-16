بيان الدول الأوروبية: العملية التركية تقوض محاربة داعش

أكّدت الدول الأوروبية في مجلس الأمن، في بيان حول الوضع في شمال سوريا، أن "تركيا لم تصغ لمناشدتنا وقف الهجوم على شمال سوريا"، مشيرة الى أن "لا بد من عملية سلمية في سوريا والعملية التركية تقوض محاربة داعش".
ولفتت الى أن "مسألة احتجاز مقاتلي داعش ضرورية"، مشددة على "أننا ملتزمون بوحدة واستقلال الأراضي السورية".
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