بيان الدول الأوروبية: العملية التركية تقوض محاربة داعش

أكّدت الدول الأوروبية في ​مجلس الأمن​، في بيان حول الوضع في شمال ​سوريا​، أن "​تركيا​ لم تصغ لمناشدتنا وقف الهجوم على شمال سوريا"، مشيرة الى أن "لا بد من عملية سلمية في سوريا والعملية التركية تقوض ​محاربة داعش​".

ولفتت الى أن "مسألة احتجاز مقاتلي داعش ضرورية"، مشددة على "أننا ملتزمون بوحدة واستقلال ​الأراضي السورية​".