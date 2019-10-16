تفكيك موقع لاستغلال الأطفال جنسياً

اسماء السيد - لندن: أعلنت السلطات البريطانية والأميركية الأربعاء تفكيك موقع على الانترنت يروج للاستغلال الجنسي للأطفال كان يبيع مشاهد مصورة لاعتداءات جنسية ضحاياها من الأطفال وتم خلال العملية القبض على 337 شخصًا في 38 دولة.
وإثر تفكيك الموقع الذي وصف بأنه "لا مثيل له" تم توجيه التهمة إلى مديره الكوري الجنوبي في الولايات المتحدة.
وكانت عمليات الاعتقال على صلة بموقع "مرحبًا بكم في فيديو" (Welcome To Video) الذي كان من أول المواقع التي عرضت بيع "مقاطع فيديو مثيرة للاشمئزاز" باستخدام عملة البيتكوين المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة المنظمة.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن الموقع مثَّل "أكبر سوق للاستغلال الجنسي للأطفال من حيث حجم المحتوى". وقد جمع 250 ألف مقطع فيديو كثير منها لم يكن معروفًا حتى ذلك الحين، وتم تنزيلها أكثر من مليون مرة.
تولى إدارة الموقع من كوريا الجنوبية جونغ وو سون البالغ من العمر 23 عامًا والذي تم سجنه بالفعل في بلاده ووجهت إليه التهمة الأربعاء في الولايات المتحدة.
وقال المصدر نفسه إن العملية "أنقذت ما لا يقل عن 23 من الأطفال" الذين يعيشون في الولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة وكانوا ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل مستخدمي الموقع الذي كانت تستضيفه "الشبكة المظلمة".
وتضم "الشبكة المظلمة" (دارك ويب) مجموعة من الشبكات المشفرة والمخفية داخل جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عن طريق محركات البحث التقليدية.
واكتشف المحققون البريطانيون الموقع في إطار التحقيق في قضية العالم الجيوفيزيائي ماثيو فالدر الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بعد اعترافه في عام 2017 بارتكاب 137 جريمة بما في ذلك التحريض على اغتصاب أطفال ومشاركة صور لاعتداء جنسي على مولود جديد، وفقا للشرطة البريطانية.
وأدين في المملكة المتحدة سبعة رجال وحكم على أحدهم بالسجن 22 عاماً لإدانته باغتصاب صبي عمره خمس سنوات والاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ظهرت في شريط على موقع "مرحبا بكم في فيديو".
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