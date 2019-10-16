أوكرانيا لن تتدخل في التحقيق الهادف لعزل ترمب

اسماء السيد - ريغا: قال الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي الاربعاء ان اوكرانيا "لن تفعل شيئا" ازاء التحقيق الهادف إلى عزل دونالد ترمب بسبب مزاعم حول قيام الرئيس الأميركي بالضغط على كييف لإجبارها على فتح تحقيق ضد خصمه السياسي جو بايدن.&
وصرح زيلينسكي لوكالة فرانس برس اثناء لقائه الاوكرانيين الذين يعيشون في ريغا عاصمة لاتفيا "لن أتدخل بصفتي رئيس اوكرانيا، في شؤون دول أخرى، على عكس آخرين يحاولون ذلك".&
وأضاف "نحن كأوكرانيا لن نفعل شيئا".&
وكان الديموقراطيون صرحوا الثلاثاء أن شهود عيان قدموا دعما كبيرا للمزاعم بأن الرئيس الأميركي حاول بشكل غير قانوني اجبار اوكرانيا على التحقيق في شأن بايدن.&
واستأنف الكونغرس الثلاثاء عمله بعد أسبوعين من التوقف، وهي فترة استفاد منها النواب الديموقراطيون لدفع تحقيقهم حول الرئيس الأميركي قدما.&
وهم يسعون إلى تحديد ما إذا كان الرئيس استغل منصبه ليجبر كييف على التحقيق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يخوض المنافسة للترشح للانتخابات الرئاسية في 2020.
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