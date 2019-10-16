شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": عروض لمسرح العرائس ورحلات لأبناء الأعضاء بالتعاون مع قصور الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن بدء عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وأوضح الزناتى، أن هذه الأنشطة سوف تستمر بشكل شهرى عبر برنامج تم الاتفاق عليه بعد موافقة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتضمن الأنشطة المقررة شهرياً عرضاً فنياً على مسرح نقابة الصحفيين، فى السادسة من مساء الخميس الثانى من كل شهر، وذلك لفريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، وإقامة ورش فنية بعد العرض.

وقالت لاميس الشرنوبى مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل، إن البرنامج يتضمن أيضاً رحلات لأتوبيس الفن الجميل فى السبت الثالث من كل شهر ويعقب الرحلة ورش فنية لرسوم الأطفال والتدريب على الحلى والإكسسوارات والرسم على الوجه والتشكيل بالصلصال والمعادن الخفيفة.

وذكرت لاميس الشرنوبى، أنه سيكون هناك عرضاً فنياً الخميس الأخير من كل شهر لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق بقصر جاردن سيتى.