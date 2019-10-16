شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد عناصر الإخوان المشاركة فى الحرب على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه مشاركة عدد من عناصر جماعة الإخوان فى الحرب التركية على سوريا.

وطالب السيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شارك من عناصر الإخوان فى الحرب التركية على سوريا مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة عليهم معتبرا إياها جريمة خيانة للوطن.

وفيما يلى نص طلب الإحاطة:

السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

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تحية طيبة وبعد

عملا بحكم المادة رقم 134 من الدستور والمادة رقم 212 و213 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب أتقدم بطلب إحاطة يخص مشاركة عدد من مذيعى الإخوان فى تركيا فى دعم الحرب التركية على سوريا موجها إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير العدل محمد حسام عبد الرحيم.

أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة مشاركة عدد من مذيعى الإخوان فى تركيا فى دعم الحرب التركية على سوريا و كذلك ما أثير فى بعض المواقع الإخبارية حول مشاركة عدد من عناصر الإخوان كمرتزقة فى الحرب نفسها وتواصلهم مع بعض المنتمين للجماعة من العناصر الجهادية داخل الأراضى السورية متسائلا هل سيتم وضع كل من شارك فى هذه الحرب على قوائم الترقب والوصول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم على اعتبار أنها جريمة خيانة ضد الوطن؟