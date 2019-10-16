شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أطفال الأسمرات يعبرون عن مواهبهم بقصر ثقافة "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى زيارة للجنة الإسكان بمجلس النواب لحى الأسمرات، تفقد النواب قصر ثقافة تحيا مصر فى حى الأسمرات، والذى يحرص القائمون عليه على تثقيف وتعليم الأطفال الموسيقى والأغانى الوطنية، ومنحهم فرصة ممارسة الأنشطة المختلفة للتعبير عن مواهبهم.

ورصد الخليج 365 خلال الجولة، تحول حياة المواطنين من الحياة فى العشوائيات إلى حياة آدمية فيها خدمات وممارسة أنشطة رياضية وفنية، وذلك إثر الإنجاز الذى حققته الدولة فى تطوير العشوائيات.

وقال محمد عثمان مدرس موسيقى فى قصر الثقافة: نحرص على تعليم أولادنا الانتماء لبلدهم بالأغانى الوطنية والاهتمام بالموسيقى لأنها ثقافة هامة فى مجتمعنا، متابعا أن الدولة وفى جميع الإنشاءات بحى الأسمرات.