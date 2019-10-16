شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. أطفال "الأسمرات" يستقبلون وفد البرلمان بهتاف "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: ممثل اتحاد الصناعات: لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عملت اللى مكناش نحلم بيه أطفال الأسمرات يستقبلون وفد البرلمان بهتاف "تحيا مصر" بهاء أبو شقة يطالب بتطوير المجمعات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار Advertisements مدير التخطيط بالمجلس القومى للشباب: ملتزمون بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور جهود سكان الأسمرات لتجميل المبانى تجذب نواب الإسكان.. فيديو "دينية البرلمان" تستقبل وفد دولة كازاخستان حول تعزيز الحوار بين الأديان "الصحفيين" تعلن عن تنظيم رحلة مجانية لأبناء أعضائها الى ملتقى الأديان

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