ممثل اتحاد الصناعات: لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عملت اللى مكناش نحلم بيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وممثل اتحاد الصناعات بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهد الذى تُبذله اللجنة لدعم المُصنعين والمُستثمرين المصريين.

وقال إمبابى: "أنا مُحمل برسالة من صناع مصر للجنة الخطة والموازنة، اللجنة غيرت مفهوم الصناع عن البرلمان، وكنت أتمنى الشعب المصرى يحضر لأن مفهوم النواب تغير بالنسبة لى وللصناع، اللجنة عملت اللى مكناش نحلم بيه فيما يخص الحراك الصناعى والأفكار المبهرة، ونحن ننسب الفضل لأهله، الناس دى خايفة على الصناعة، ياريت الشعب يطلع على هذا الحوار".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلةى أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

إلى جانب ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).