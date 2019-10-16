ترامب: لم أمنح الضوء الأخضر للعدوان التركي على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يمنح الضوء الأخضر لتركيا لغزو الشمال الشرقي لسوريا.

وأضاف ترامب، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن العقوبات الأمريكية ستكون مدمرة للاقتصاد التركي إذا لم ينجح اللقاء بين مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع: "نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما، وإذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئًا".

وأكد ترامب، أنه سيعيد كل الجنود الأمريكيون إلى وطنهم.

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واستطرد: "قرار أردوغان بشن هجوم على شمال شرق سوريا لم يفاجئني، وحزب العمال الكردستاني أسوأ من تنظيم داعش".

وشنت القوات التركية عدوانًا بداية من الأربعاء الماضي على شمال شرق سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي سحب 1000 جندي أمريكي من تلك المناطق.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على الشمال السوري.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أنه سيصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العدوان التركي المزعزع للاستقرار في شمال شرق سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وتابع ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%، كما أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا.