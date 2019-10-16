​"ICDL" تعلن رسوم على شهادة التقديم لـ"وظائف التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أصدرت شركة "ICDL Arabia" بيانا للمعلمين الراغبين في الحصول على شهادة ICDL للتقديم على وظائف المعلمين الجديدة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رسوم الحصول على الشهادة هي 500 جنيه لحزمة الاختبارات التكميلية، أو 600 جنيه لحزمة 9 اختبارات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لتوظيف 120 ـلف موظف (معلم- إداري - عامل)، خلال 3 شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على أن يتم التوظيف بشكل دوري خلال الـ3 سنوات المقبلة.

Advertisements

وأضافت الشركة أنه بالإمكان الحصول على الشهادة عند اجتياز الاختبارات المطلوبة وأن جميع المراكز ملزمة بذلك، علما بأن هذه الرسوم لا تشمل خدمة التدريب الاختياري التي يحق للمركز تحديد قيمتها، مشيرا إلى أنه غير مصرح للمراكز إصدار إفادات أو شهادات أو خدمات أخرى تتعلق بالشهادة مقابل أي مبالغ مادية أخرى.

واشترطت الوزارة للتوظيف كمعلم مساعد الحصول على شهادة ICDL كشرط أساسي لقبول أوراقه في التقديم.

وأكدت الشركة أنه سيتم التحقق من صحة الشهادات من قبل الوزارة بشكل دقيق، ولن يتم قبول أي إفادة أو شهادة غير موثقة من المؤسسة، لافتا إلى ضرورة عدم الالتفات من مروجي الشائعات الذين يروجون بأن هناك شهادات بدون اختبارات.