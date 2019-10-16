السودان.. مصرع 21 وإصابة 29 آخرين إثر حادث مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

لقي 21 شخصًا مصرعهم، وأصيب 29 آخرين، إثر حادث مروري وقع الأربعاء، بمنطقة الرياض، جنوب مدينة الأبيض، في السودان.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية، أن الحادث وقع إثر اصطدام حافلة سياحية وحافلة ركاب، على الطريق بمنطقة الرياض.

من جانبها قالت الدكتورة آمال خليل يوسف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أنه تم استنفار كل الأطباء بمستشفى الحوادث بالأبيض في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، مؤكدة على أهمية تحقيق السلامة المرورية بمدن الولاية المختلفة.

ونقل المتوفين والجرحى لمستشفى الحوادث والمشرحة بالأبيض.

وقال أحد المصابين إن الحادث وقع في منطقة الرياض، بالقرب من مدينة الأبيض، لافتًا إلى أن الحادث نجم إثر اصطدام حافلة متجه إلى مدينة كادفلي وحافلة أخرى قادمة من الدبيبات صوب مدينة الأبيض.

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