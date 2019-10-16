وسائل إعلام: خروج جميع القوات الأمريكية من الرقة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت وسائل إعلام أمريكية، خروج جميع القوات الأميركية من مدينة الرقة السورية، بحسب "سكاي نيوز".

وشنت القوات التركية عدوانًا بداية من الأربعاء الماضي على شمال شرق سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي سحب 1000 جندي أمريكي من تلك المناطق.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بدأت في سحب جميع قواتها من شمال سوريا، بعد أن أمرهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالمغادرة.

وأكد المسؤول لوكالة "فرانس برس"، أن نحو ألف جندي سيغادرون سوريا، تاركين وراءهم وحدة صغيرة تضم 150 فردًا في قاعدة جنوب سوريا بالتنف.