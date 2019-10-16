لبنان: مصر أبدت تجاوبها للمساعدة في إخماد الحرائق

أكدت غرفة العمليات المركزية التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية لمجابهة الكوارث الوطنية، أن عدداً من الدول وفي مقدمتها مصر واليونان وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا والأردن وقبرص، قد أبدوا كل التجاوب نحو تقديم المساعدة للبنان في مكافحة الحرائق التي اندلعت بصورة واسعة على مدى اليومين الماضيين.
وذكرت غرفة العمليات المركزية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن
وأشارت غرفة العمليات إلى أن قرار طلب الدعم من قبرص، تم اتخاذه اعتبارا من أول من أمس الإثنين، وأن هذا الدعم لا يزال مستمرا حتى الآن.
وأضافت أن الحرائق التي شهدها لبنان ، جاءت ما بين حرائق متوسطة وأخرى صغيرة الحجم، وقد تم إخماد معظمها من قبل فرق الدفاع المدني، وبمؤازرة من الطائرات المروحية التابعة للجيش اللبناني، وكذلك المروحيات الأردنية والطائرات القبرصية، وأن العمل لا يزال مستمرا حتى إطفاء كافة الحرائق في عموم البلاد.
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