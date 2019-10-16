الجبير يبحث مع مسئول أمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء، مع وكيلوزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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