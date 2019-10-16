بعد إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية.. تعرف على أبرز الأماكن السياحية بالسعودية

بعد إقرار المملكة العربية السعودية الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وفتح باب إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية، التي تسهل على الأجانب الحصول عليها ودخول البلاد بغرض سياحي، بدأ أفواج من السياح بمختلف أنحاء العالم بالتوجه لأراضي السعودية للسياحة الترفيهة وليس الدينية فقط التي كانت تشتهر بها السعودية على مر الزمان.

وتهدف السعودية لاستقبال 100 مليون سائح بحلول عام2030، لتضع نفسها على قائمة الدول العربية والعالمية السياحية، حيث إنها لا تحتل في تلك الفترة ترتيبا بلائحة الدول السياحية بالعالم.

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وفي السطور التالية نستعرض بعض الأماكان السياحية الشهيرة بالسعودية التي تستحق الزيارة:

وادي الجب ..الريث

تقع شمال شرق مدينة جيزان عبارة عن منطقة صخرية تتوسطها المياه تتدفق من خلالها المياه الجارية.

وتعتبر قبلة للمصطافين بفصل الصيف لما تتيحه طبيعتها الخلابة حيث الجوانب الخرية بها تحجب الشمس عن الزائرين لفترة طويلة بالنهار مما يجعل الطقس بها مثالي ويتيح لهم البقاء كثيرا بالمياه ويعتبرها الكثيرون منتزه فريد ومناسب للسباحة والتجديف.

شرم أبحر.. جدة

تحتضن جدة أبرز الأماكن السياحية بالسعودية، ومن أشهرها شرم أبحر التي تقع على بعد 30 كيلومتر من جدة غرب المملكة، وعلى الجاني الشرقي للبحر الأحمر.

تمتاز بصفاء مياهها وجمال طبيعتها المائية الساحرة فالرمال الصفراء النقية والبحر الأزرق الهادئ يخطفان قلوب السياح مما يجلعها وجهة سياحية صيفية مميزة.

دومة الجندل.. الجوف

يعتبر دومة الجندل من المعالم الأثرية بالسعودية الجميلة، فيجمع بين الآثار الإسلامية متمثلة في وادي الدرع ومسجد عمر بن الخطاب، وبين الأماكن السياحية الطبيعية التي تعبر عنها بحيرة دومة الجندل.

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وادي الطوقي.. الرياض

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فهو يعتبر اطول وادي تتخلله الطبيعة الساحرة فتتداخل به الصخور مع الأشجار خاصة أشجار الطلح، وبرغم من منظره الطبيعي الرائع وقت الشتاء حيث تتساقط الأمطار وتكون شلالات إلا أن التواجد فيه بهذا الفصل يكون خطير نظرا لطبيعة المكان الطينية فتشكل خطرا على الزوار.

ولهذا السبب يُقبل عليه السياح سواء من المملكة أو خارجها بفصل الربيع والصيف بشكل أكبر.

فوهة الوعبة .. الطائف

يمكنك مشاهدة آثار الانفجار البركاني على الطبيعة الحية بزيارتك لمنطقة فوهة الوعبة بمدينة الطائف، وهناك تسحرك قدرة الله عز وجل في خلقه، فهى أكبر حفرة في الشرق الأوسط، وتكونت تلك الفوهة بفعل انفجار بركاني وقع تحت القشرة الأرضية فيما سبق وكانت نتيجته تصاعد بخار بفعل اتصال الصخور المنصهرة بالمياه الجوفية لتكون تلك الفوهة.

جبال فيفاء..جازان

لعشاق المغامرة وتسلق الجبال عليك زيارة جبال الفيفاء بشرق منطقة جازان في السعودية، وبأول نظرة تراها جبال ملتفة حول بعضها يكسوها اللون الخضر مما يثير فضولك لاستكشافها.

جزر الفرسان..جازان

تعتبر أحد أجمل المعالم السياحية بالشرق الأوسط، وفهي تضم 84 جزيرة، مياهها صافية جدا وتضم انواع من الكائنات الحية البحرية النادرة، وبالغوص بمياهها تكتشف أجمل بقاع العالم من حيث الشعب المرجانية وبقايا الكائنات الحية المتحجرة من العصور القديمة.

كما تضم المملكة العربية السعودية مناطق ومعالم سياحية أخرى تستحق الزيارة مثل: حدائق التنهات، حافة العالم بالرياض الذي يثير فضولك لاكتشافه، وقرية ذي عين الأثرية بالباحة، وحدائق نورا والرسوم الصخرية في حائل، ومنتزه الحبلة بعسير، وجبل اللوز الثلجي بتبوك، ومنتزه الفرعاء في ابها، ومدائن صالح بالمدينة المنورة، ودرة العروس في جدة، وصحراء الربع الخالي، والمتحف الوطني.