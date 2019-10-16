روسيا تعلن توقيف دبلوماسيين أميركيين قرب موقع نووي

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن روسيا أنزلت ثلاثة دبلوماسيين أميركيين من قطار قرب موقع تجربة عسكرية غامضة، الاثنين الماضي، لعدم وجود تصاريح خاصة لدخول المنطقة.

وأقرت وكالة الطاقة النووية الروسية (روس أتوم) بأن خمسة من العاملين في القسم النووي لديها قتلوا في انفجار في الثامن من أغسطس الماضي خلال اختبار لمحرك صاروخي قرب البحر الأبيض في أقصى شمال روسيا.

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ونقلت إنترفاكس عن مصدر قوله إنه تم إطلاق سراح الدبلوماسيين الأميركيين لكن يتم التعامل معهم على أنهم خرقوا القانون الروسي.