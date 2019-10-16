نزوح عشرات العائلات السورية إلى العراق جراء الهجوم التركي

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، وصول عشرات العائلا السورية النازحة من سوريا إلى إقليم كردستان العراق هربا من العدوان التركي على سوريا.

وقال العميد محمد الجبوري من عمليات نينوى إن "قرابة 200 عائلة سورية فرت من مناطقها في شمال شرق سوريا دخلت العراق عبر قرية سحيلة التابعة لناحية زمار شمال غرب الموصل".

اقرأ أيضا... نزوح 275 ألفاً بعد الهجوم التركي على سوريا

وأوضح الجبروي أن "القرية تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية التي قامت بنقلهم إلى مخيمات خصصت لهم ضمن إقليم كردستان العراق".

وكانت ما تعرف بـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" قد وجهت نداءً إنسانياً عاجلاً لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للتدخل السريع وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية والمساعدات الإنسانية للنازحين لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية التي سببتها العملية التركية منذ أسبوع.