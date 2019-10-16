ترامب يستبعد أي اتفاق مع بكين قبل لقائه الرئيس الصيني

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن يوقع أي اتفاق تجارة مع الصين قبل اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه تجري حالياً الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

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ومن شأن أي اتفاق أن يمهد الطريق أمام هدنة فيما بات يعرف باسم "الحرب التجارية" الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم. كما يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق إلى التوصل لاتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من العام الحالي.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على منتجاتهما على مدى الأشهر الماضية.