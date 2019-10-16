الجمهوريون في الكونجرس يُعدّون تشريعاً يفرض عقوبات على تركيا

يعتزم النواب الجمهوريون في الكونجرس الأميركي طرح تشريع، اليوم الأربعاء، لفرض عقوبات على تركيا ردا على عدوانها على سوريا، وفق ما أعلنته النائبة ليز تشيني للصحفيين.

ولا يسيطر الجمهوريون على المجلس لكن فرص تمرير هذا التشريع جيدة بعد أن دان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قيام تركيا بإثارة العنف.

وفي مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، دعا السناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر مجلس النواب للموافقة بسرعة على القرار لإحالته على الفور لمجلس الشيوخ.

اقرأ أيضا... نواب أميركيون من الحزبين يضغطون لفرض عقوبات مشددة على تركيا

كان الرئيس دونالد ترامب الجمهوري قد أعلن فرض عقوبات على تركيا فرفع التعريفات الجمركية على وارداتها من الصلب وعلق صفقات تجارية ضخمة لكن العديد من أعضاء الكونجرس قالوا إن الرد الأميركي يجب أن يصل إلى أبعد من ذلك.

وندد الرئيس ترامب بالهجوم التركي على سوريا وهدد، أكثر من مرة، بتدمير الاقتصاد إذا تجاوزت أنقرة ما سماها حدودها وطالب بإنهاء الحملة التركية على قوات سوريا الديمقراطية الحليف في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.