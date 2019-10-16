مبعوث الأمم المتحدة يدعو لوقف العدوان التركي في سوريا

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء فوري للعدوان التركي على سوريا.

وأثار جير بيدرسن مسألة الهجوم، الذي بدأته أنقرة قبل أسبوع في شمال شرق سوريا، خلال محادثات في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال بيدرسن، في تصريح صحفي، إن الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعا إلى "وقف فوري للأعمال القتالية".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المعلم قوله إن "السلوك العدواني لنظام أردوغان...يهدد جديا عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي ويطيل من عمر الأزمة".

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وكانت زيارة بيدرسن مقررة لبحث التحضيرات لأول اجتماع للجنة الدستورية السورية والمقرر عقده في جنيف يوم 30 أكتوبر الجاري.

كان مؤتمر عقدته روسيا قد طلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة من 150 عضوا لوضع مسودة دستور جديد بعد فشل العديد من جولات المحادثات في إنهاء الحرب.

وبدأت تركيا هجوما عسكريا في شمال شرق سوريا مستهدفة قوات سوريا الديمقراطية التي شكلت حليفا قويا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.