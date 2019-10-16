كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خروج جميع القوات الأمريكية من مدينة الرقة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن قال مسئول أمريكي لرويترز إن طائرات عسكرية أمريكية قامت "باستعراض للقوة" في سوريا بعد أن اقتربت قوات مدعومة من تركيا من جنود أمريكيين خلال الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.
ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلبات للتعليق.
وفي الأثناء، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا رغم تصعيد روسيا للضغط الدولي على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية "غير المقبولة" التي استمرت أسبوعا ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكرر أردوغان الأربعاء الزعم أن هدف الهجوم التركي في سوريا يتمثل في إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.
وكانت تقارير روسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن قوات الحكومة السورية سيطرت على أحياء في منبج والطبقة وعين عيسى والقامشلي والحسكة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها نحو 1000 كيلومتر مربع حول منبج، التي أعلنت تركيا قبل أيام سيطرتها عليها حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن الجيش السوري سيطر على قاعدة الطبقة الجوية، ومحطتي كهرباء، وعدة جسور على نهر الفرات.