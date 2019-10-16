عاجل.. خروج جميع القوات الأمريكية من مدينة الرقة السورية

ويذكر أن قال مسئول أمريكي لرويترز إن طائرات عسكرية أمريكية قامت "باستعراض للقوة" في سوريا بعد أن اقتربت قوات مدعومة من تركيا من جنود أمريكيين خلال الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وأضاف المسئول مشترطا عدم ذكر اسمه أن الطائرات العسكرية الأمريكية حلقت فوق المنطقة بعدما شعرت القوات الموجودة في شمال شرق سوريا بأن المقاتلين المدعومين من تركيا اقتربوا جدا منها، موضحا أن المقاتلين تفرقوا بعد استعراض القوة.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلبات للتعليق.

